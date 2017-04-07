Программу ПМЭФ-2026 сформировали вокруг четырех ключевых блоков

Стала известна архитектура деловой программы Петербургского международного экономического форума 2026 года. Основные темы ПМЭФ отражают процессы трансформации глобальной экономики и переход к многополярной модели. Программа организована вокруг четырех ключевых смысловых блоков.

Первый блок назван "Платформа глобального роста: формирование новой модели развития". Второй — "Человекоцентричность. Новая парадигма развития". Третий — "Создавая новое качество среды для жизни и роста". Четвертый — "Технологии, определяющие будущее".

Советник президента России Антон Кобяков подчеркнул, что в рамках российского трека необходимо найти решения для возврата экономики страны на траекторию роста. В международном треке участники обсудят реальные процессы трансформации глобальной экономики и переход к многополярной модели. Форум является площадкой, где бизнес, государство и гражданское общество не просто обсуждают вызовы, а вырабатывают конкретные решения для устойчивого роста и долгосрочной стабильности.

В деловую программу ПМЭФ-2026 также войдут бизнес-завтраки и бизнес-диалоги с участием стран ЕАЭС, АСЕАН, Африки и Латинской Америки. Запланированы специализированные секции: форум "Деловой двадцатки", форум малого и среднего предпринимательства, деловой форум ШОС, деловой форум БРИКС, молодежный форум "День будущего", форум креативных индустрий и форум "Лекарственная безопасность".