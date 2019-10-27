В Петербурге закрывается гипермаркет "Карусель" на Савушкина

Гипермаркет "Карусель" на улице Савушкина, 116А, закроется 3 августа. Как сообщили в пресс-службе торговой сети, магазин реконструируют, на его месте появится супермаркет "Перекресток" большого формата.
Отмечается, что трансформировать сеть гипермаркетов решила компания Х5 Retail Group. По мнению организации, магазины у дома сейчас являются самым популярными у петербуржцев форматом. В обновленном магазине появятся зона кафе, пекарня полного цикла, коптильня, пиццерия и кондитерских цех. Кроме того, супермаркет оборудуют кассами самообслуживания, электронными ценниками и видеомониторингом очередей.
Ритейлер попросил петербуржцев соблюдать меры профилактики, заходя в "Карусель" за покупками до 2 августа включительно. Пять других гипермаркетов сети продолжают свою работу.
Городские власти отреагировали на сюжет Piter.TV о проблемах незаконной уличной торговли.
Фото: Piter.TV
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