Городские власти отреагировали на сюжет Piter.TV о проблемах незаконной уличной торговли

Администрация Приморского района, ККИ и Комитет по вопросам законности утверждают, что активно борются с несанкционированной уличной торговлей.

В администрации Приморского района доложили, что регулярно мониторят территорию района с целью выявления несанкционированной торговли, особенно рядом со станциями метрополитена. Ранее Piter TV провел рейд по незаконным торговым точкам у метро "Пионерская", после которого отправил запросы по проблеме уличной торговли в профильные комитеты города.

С 2020 года сотрудниками администрации было проведено 109 выездных мероприятий, в ходе которых было составлено 39 протоколов об административных правонарушениях.

По результатам проводимых мероприятий, а также с учетом работы по профилактике фактов несанкционированной торговли, силами сотрудников администрации района пресечено 112 фактов несанкционированной уличной торговли (торговля с прилавков, ящиков, с земли, с незаконно размещенных столов, тележек, модулей сезонной торговли и т.д.). Прокомментировали в администрации Приморского района

Администрация уточняет, что в борьбе с незаконной торговлей их полномочий недостаточно, поэтому всю информацию о нарушениях они передают в Комитет по контролю за имуществом (ККИ).

В ККИ нам ответили, что они занимаются освобождением земельных участков от движимого имущества лиц, незаконно их использующих в рамках проведения мероприятий по освобождению незаконно занятых земельных участков на основании ст. 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (продажа товаров в неустановленных местах).

В Приморском районе Санкт-Петербурга за текущий год освобождено 59 земельных участков, незаконно используемых под размещение объектов уличной Прокомментировали в ККИ

Еще один ответ поступил из Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Они подтвердили, что в городе регулярно проводятся рейды, направленные на выявление и пресечение незаконной торговли.

В частности, в Приморском районе за 2020 год сотрудники управления составили 130 протоколов об административных правонарушениях, провели 16 изъятий имущества на сумму 2 451 500 рублей, и освобождено 65 земельных участков.

Фото: Piter.TV