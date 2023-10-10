В ЗАКСе Северной столицы предложили изменить правила размещения ларьков

Соответствующий законопроект приняли в первом чтении депутаты петербургского парламента.

Депутаты Законодательного Собрания Северной столицы предложили проект закона, корректирующего правила размещения ларьков, киоски других передвижных торговых точек. По словам Дениса Четырбока, данный законопроект является реакцией на многочисленные жалобы петербуржцев.

Проект, одобренный ЗАКСом в первом чтении, предлагает, в частности, располагать нестационарные торговые объекты в согласии с разработанной властями схемой размещения НТО.

Кроме того, проект позволит органам исполнительной власти демонтировать или сносить объекты, которые не включены в разработанные схему. В конечном итоге закон урегулирует требования к внешнему виду, допустимым габаритам и площади НТО.

Наша федеральная инициатива — ответ на многочисленные жалобы жителей на беспорядок под окнами жилых домов, возникающий из-за деятельности уличных точек. Законопроект позволит установить общие правила и принципы регулирования нестационарной торговли в России. Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

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Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга