Новый складской комплекс появится на Канонерском острове Петербурга

Склады будут предназначены для хранения пищевой продукции.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал облик ряда значимых объектов. Среди них – цех по ремонту контейнеров на Вольном острове и складской комплекс на Канонерском острове, – сообщают в пресс-службе КГА Северной столицы.

Проект предприятия по производству контейнеров терминала АО "Петролеспорт" разработан ООО "Новтехпроектом". Он разместится на незастроенной территории и будет предназначен для восстановления поврежденных в ходе транспортировки контейнеров.

Ряд складских зданий на Канонерском острове (дом № 3/А) приспособят для хранения пищевой продукции. Рядом с объектом устроят газоны, а также посадят деревья и кустарники. Проект комплекса разработан ООО "ГК плюс".

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга