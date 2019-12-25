Новый складской комплекс появится на Канонерском острове Петербурга

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга согласовал облик ряда значимых объектов. Среди них – цех по ремонту контейнеров на Вольном острове и складской комплекс на Канонерском острове, – сообщают в пресс-службе КГА Северной столицы.
Проект предприятия по производству контейнеров терминала АО "Петролеспорт" разработан ООО "Новтехпроектом". Он разместится на незастроенной территории и будет предназначен для восстановления поврежденных в ходе транспортировки контейнеров.
Ряд складских зданий на Канонерском острове (дом № 3/А) приспособят для хранения пищевой продукции. Рядом с объектом устроят газоны, а также посадят деревья и кустарники. Проект комплекса разработан ООО "ГК плюс".
Ранее мы писали, что первые поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнут поступать в 2027 году.
Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга
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