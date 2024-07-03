Первые поезда для ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнут поступать в 2027 году

Производство поездов для ВСМ организовано на площадке предприятия "Уральские локомотивы".

Первые два состава для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург планируется получить и сертифицировать в 2027 – начале 2028 года. Об этом сообщил вице-премьер России Виталий Савельев в ходе совещания по вопросам реализации проекта. Ожидается, что к этому времени завершится подготовка к запуску магистрали, который намечен на 2028 год.

Производство поездов для ВСМ организовано на площадке предприятия "Уральские локомотивы". По словам Савельева, строительство мощностей идет с опережением графика, а сама работа ведется в интенсивном режиме.

Высокоскоростной состав пройдет испытания на первом участке дороги от Москвы до Твери, протяженность которого составит 129 км. Этот отрезок станет тестовым полигоном для отработки всех ключевых технологий. Специалисты будут оценивать взаимодействие поездов с инфраструктурой, чтобы обеспечить их бесперебойную эксплуатацию.

Как отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, создание ВСМ оказывает значительное влияние на экономику, не только стимулируя развитие регионов, через которые пройдет магистраль, но и поддерживая предприятия, занятые в выпуске подвижного состава. В частности, более половины поставщиков компонентов для поездов "Уральских локомотивов" базируются в Уральском федеральном округе.

ВСМ Москва – Санкт-Петербург входит в Транспортную стратегию России до 2030 года с перспективой развития до 2035 года. Она пройдет через Москву, Санкт-Петербург, а также Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Ожидается, что пассажиропоток между двумя столицами увеличится с 5 млн до 23 млн человек к 2030 году.

В рамках проекта ОАО "РЖД" заключило контракт с "Уральскими локомотивами" на сумму 12 млрд рублей. В его рамках предприятие изготовит, сертифицирует и поставит первые два высокоскоростных электропоезда для новой магистрали.

Ранее в Госдуме одобрили нулевой НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД