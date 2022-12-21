В Госдуме одобрили нулевой НДС на перевозки по ВСМ Москва-Петербург

Принятие этого законопроекта будет способствовать развитию скоростного железнодорожного транспорта.

Комитет Госдумы по вопросам бюджета и налогообложения предложил принять в первом чтении проект закона, предусматривающий установление нулевой ставки НДС на пассажирские перевозки по высокоскоростной железной дороге (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом вплоть до 2065 года.

Данный законопроект был разработан правительством России и предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс страны. Согласно пояснительным документам, с 1 января 2028 года по 1 января 2065 года планируется ввести нулевую ставку налога на добавленную стоимость на услуги по транспортировке пассажиров и багажа по ВСМ, включая организацию перевозок.

Принятие этого законопроекта будет способствовать развитию скоростного железнодорожного транспорта, улучшению инфраструктуры регионов, через которые пройдет ВСМ, созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в регионы.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге начали изымать квартиры для строительства ВСМ.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"