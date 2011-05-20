В Петербурге начали изымать квартиры для строительства ВСМ

Согласно документу, под изъятие попадают 85 объектов.

В Санкт-Петербурге начался процесс изъятия квартир и нежилых помещений в домах, подлежащих сносу для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Согласно распоряжению, опубликованному Росжелдором, изъятию подлежат 85 объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам.

В перечень вошли 71 жилое помещение и 14 нежилых объектов. Напомним, что о возможном изъятии земель в зоне строительства ВСМ население было предупреждено еще летом 2023 года, однако конкретные сроки выселения тогда не назывались.

В то же время Совет по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга принял решение о присвоении Фарфоровому посту статуса объекта культурного наследия. Это позволит сохранить исторические здания, расположенные вблизи железной дороги, путём их переноса на 10-20 метров.

Недавно компания "РЖД" заявила о готовности начать масштабные строительные работы по проекту ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Ввод в эксплуатацию первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали запланирован на апрель 2028 года.

Ранее Piter.TV сообщал, что вторая очередь Пулково оценена в 200 миллиардов рублей.

Фото: РЖД