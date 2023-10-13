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Фарфоровский пост и Мясокомбинат им. Кирова стали достопримечательностями
Сегодня, 21:25
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Фарфоровский пост и Мясокомбинат им. Кирова стали достопримечательностями

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Их внесли в реестр объектов культурного наследия города.

Советом по сохранению культурного наследия было одобрено включение Фарфоровского поста и здания Мясокомбината им. Кирова в реестр объектов культурного наследия. Теперь пространства маркированы как "достопримечательные места", – сообщают в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Мясокомбинат им. Кирова не эксплуатируется уже 20 лет; его здания находятся в аварийном состоянии, что становилось причиной для трений между городскими властями и собственником объекта в прошлом. Нынче бывший мясокомбинат намерены привести в порядок в ходе противоаварийных работ.

Фарфоровый пост планируют обустроить в согласии с нуждами строящейся ВСМ Санкт-Петербург – Москва. В связи с этим также четыре здания, расположенных на территории объекта, будут смещены.

Фото: citywalls.ru

Теги: мясокомбинат имени кирова, объект культурного наследия, фарфоровский пост
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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