Фарфоровский пост и Мясокомбинат им. Кирова стали достопримечательностями

Их внесли в реестр объектов культурного наследия города.

Советом по сохранению культурного наследия было одобрено включение Фарфоровского поста и здания Мясокомбината им. Кирова в реестр объектов культурного наследия. Теперь пространства маркированы как "достопримечательные места", – сообщают в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

Мясокомбинат им. Кирова не эксплуатируется уже 20 лет; его здания находятся в аварийном состоянии, что становилось причиной для трений между городскими властями и собственником объекта в прошлом. Нынче бывший мясокомбинат намерены привести в порядок в ходе противоаварийных работ.

Фарфоровый пост планируют обустроить в согласии с нуждами строящейся ВСМ Санкт-Петербург – Москва. В связи с этим также четыре здания, расположенных на территории объекта, будут смещены.

Фото: citywalls.ru