Прокуратура заинтересовалась состоянием Дома начальных училищ имени Петрова на Малоохтинском

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия. Установлено, что Городской дом начальных училищ имени М. Г. Петрова на Малоохтинском проспекте, 51А, находится в неудовлетворительном состоянии, сообщили 1 октября в надзорном ведомстве.
В частности, загрязнены фасады, есть трещины и участки деструкции штукатурного слоя, утрачены декоративные элементы, а конструкции крыши имеют продольные трещины. Помимо этого, без согласований размещено дополнительное оборудование: камеры видеонаблюдения, воздуховоды и блоки системы кондиционирования.
Директору учреждения внесено представление об устранении нарушений закона. Сейчас его рассматривают.
Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга
