Историческую фабрику-кухню на Петроградской стороне начали сносить без статуса

Градозащитники безуспешно пытались сохранить объект.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга отклонил предложение о включении здания бывшей фабрики-кухни ЛСПО на улице Красного Курсанта в список выявленных объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба Смольного.

В тот же перечень не вошли здания Дворянского полка и Николаевского общества попечительства о бедных в Петроградском районе. Это уже второй отказ — аналогичное решение власти приняли в июле 2025 года.

8 сентября градозащитники повторно подали заявление с требованием признать исторические постройки памятниками. Однако вскоре стало известно, что ПАО "Группа ЛСР", владеющее участком, приступило к сносу здания фабрики-кухни, не дожидаясь итогового ответа от КГИОП.

Комитет направил в адрес компании предостережение в связи с начавшимися работами. Тем не менее процесс демонтажа продолжился.

Фото: КГИОП