Более тысячи домов в Ломоносовском районе могут снести ради фонтанов Петергофа

Более 1200 владельцев индивидуальных жилых строений в Ломоносовском районе Ленинградской области столкнулись с угрозой принудительного сноса своей собственности, сообщает 47news. Поводом для решений судов стало прохождение водопроводной системы петергофских фонтанов по территориям участков, принадлежащих жителям.

Администрации Оржицких и Низинских сельских поселений, руководствуясь приказом Министерства культуры от 2016 года, начали инициировать судебные дела в 2024-м, утверждая, что жилые объекты расположены в пределах особой охраняемой зоны объекта культурного наследия и являются самовольно возведёнными постройками.

Покупатели недвижимости заявляли, что никаких ограничений на использование земельных участков в соответствующих правовых актах и свидетельствах о праве собственности не отражалось. Ранее правительство Ленинградской области обещало приостановить подачу исковых заявлений и внести ясность в положение границ охраняемых зон, однако соответствующие документы так и не были утверждены.

Сегодня решением Ломоносовского районного суда констатировано, что основания для подачи исков администрацией соответствуют законодательству, и владельцы обязаны осуществить самостоятельный снос зданий до конца лета 2026 года. В решении отмечено, что недвижимость расположена в границах объекта культурного наследия федерального значения "Парк Луговой" и находится в непосредственной близости от водоводящей системы Петергофа. Земельные участки признаны непригодными для капитальных строительных работ, записи в реестре прав на недвижимое имущество подлежат аннулированию.

Фото: Piter.TV