В Петербург из 1930-х вернутся советские фабрики-кухни

Это поможет освободить хозяек от каждодневной готовки.

По данным крупнейших ретейлеров РФ (компаний, занимающихся розничной торговлей), россияне все реже готовят дома. За последние несколько лет в десятки раз увеличились продажи готовой еды. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным X5 Retail Group, в 2018 году потребители потратили более 100 миллиардов рублей на готовую еду, потребляемую вне кафе и ресторанов. По прогнозам данной компании, к 2025 году эта цифра удвоится. Поэтому ретейлеры стали задумываться о создании конкуренции заведениям общепита.

На сегодняшний день во многих супер- и гипермаркетах готовые блюда готовят непосредственно в цехах магазина. Так, в Петербурге одна из компаний планирует открыть сеть smart kitchen. Это своеобразная фабрика-кухня, которая существовала в 30-е годы XX века и освобождала женщин от готовки дома.

В СССР в начале прошлого века начали строить грандиозные фабрики-кухни, чтобы "увести" рабочих из частного сектора (кафе, пирожковых, трактиров и прочих "забегаловок"). Обычно здание имело три этажа, где располагались помещения для производства, приготовления, хранения и подачи еды в залах и продажи в кулинариях. Помимо этого, были и залы для проведения банкетов.

В Ленинграде первая фабрика-кухня открылась 20 сентября 1930-го года. Это была Московско-Нарвская (впоследствии Кировская) фабрика-кухня. В заведении тогда подавали до 85 тысяч обедов в день при трехсменной работе.

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