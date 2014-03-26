Здание мясокомбината на Московском шоссе намерены переделать в жилой блок

Также на территории предприятия планируется возвести два учебных учреждения.

Как сообщает издание "Деловой Петербург", мясокомбинат им. Кирова на Московском шоссе, 13 был выкуплен компанией Setl для последующего возведения сектора жилых домов. В одном из корпусов также планируется построить образовательное учреждение.

Заявка генплану была подана компанией еще в прошлом году. Тогда, согласно заявлению, Setl Group планировала приобрести 30 га земельной территории мясокомбината для обустройства 300 тыс. кв. м жилья. Однако в конечном итоге пришлось остановиться на 14,7 га – больше в генплане не одобрили. В этом году проект жилого дома рассмотрели на Градкомиссии.

Из проекта застройки следует, что два корпуса комбината в Setl Group хотят приспособить под школу на 1650 мест; рядом планируется построить еще одно учебное учреждение, только поменьше – на 1375 мест. Однако освоение территории и здания мясокомбината им. Кирова, возможно, еще будет поставлено под вопрос из-за вероятности внесения бывшего предприятия в реестр памятников.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге становится все меньше точек "Великолукского мясокомбината".

Фото: citywalls.ru