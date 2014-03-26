Здание мясокомбината на Московском шоссе намерены переделать в жилой блок

Как сообщает издание "Деловой Петербург", мясокомбинат им. Кирова на Московском шоссе, 13 был выкуплен компанией Setl для последующего возведения сектора жилых домов. В одном из корпусов также планируется построить образовательное учреждение.
Заявка генплану была подана компанией еще в прошлом году. Тогда, согласно заявлению, Setl Group планировала приобрести 30 га земельной территории мясокомбината для обустройства 300 тыс. кв. м жилья. Однако в конечном итоге пришлось остановиться на 14,7 га – больше в генплане не одобрили. В этом году проект жилого дома рассмотрели на Градкомиссии.
Из проекта застройки следует, что два корпуса комбината в Setl Group хотят приспособить под школу на 1650 мест; рядом планируется построить еще одно учебное учреждение, только поменьше – на 1375 мест. Однако освоение территории и здания мясокомбината им. Кирова, возможно, еще будет поставлено под вопрос из-за вероятности внесения бывшего предприятия в реестр памятников.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге становится все меньше точек "Великолукского мясокомбината".
Фото: citywalls.ru
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