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В Петербурге закрываются магазины "Великолукского мясокомбината"
Сегодня, 9:07
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В Петербурге закрываются магазины "Великолукского мясокомбината"

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В настоящее время в Северной столице работают 14 торговых точек.

До конца октября "Великолукский мясокомбинат" закроет все розничные магазины в Петербурге. Изначально компания планировала приостановить свою работу еще в августе. 

Руководство причины закрытия магазинов не прокомментировало, пишет "Фонтанка". Известно, что в настоящее время в Северной столице работают 14 торговых точек. В 2021 году их было около 70, а в 2011 году – порядка 140. 

Ранее мы рассказывали о том, что новые бренды одежды из-за границы покидают петербургский рынок. В частности, теперь недоступны точки турецких Damat Tween, Ketroy и эстонского BonBon Lingerie. 

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер) 

Теги: великолукский мясокомбинат, закрытие магазинов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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swfrosia123
Сегодня 9:32

Хорошая новость, а то продают непонятно что. 

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