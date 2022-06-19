В Петербурге закрываются магазины "Великолукского мясокомбината"

В настоящее время в Северной столице работают 14 торговых точек.

До конца октября "Великолукский мясокомбинат" закроет все розничные магазины в Петербурге. Изначально компания планировала приостановить свою работу еще в августе.

Руководство причины закрытия магазинов не прокомментировало, пишет "Фонтанка". Известно, что в настоящее время в Северной столице работают 14 торговых точек. В 2021 году их было около 70, а в 2011 году – порядка 140.

Ранее мы рассказывали о том, что новые бренды одежды из-за границы покидают петербургский рынок. В частности, теперь недоступны точки турецких Damat Tween, Ketroy и эстонского BonBon Lingerie.

Фото: pixabay (носит иллюстративный характер)