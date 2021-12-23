Стало известно, что Huawei закрыла 4 торговые точки в России из 19

В конце февраля прекратил работу первый магазин в ТЦ "Ривьера" в Москве.

В среду, 8 июня, стало известно, что Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к компании.

В конце февраля прекратил работу первый магазин в ТЦ "Ривьера" в Москве. Позже закрылись точки в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону. Таким образом, из 19 официальных магазинов продолжают функционировать только 15.

По словам собеседника агентства, на складах дефицит продукции, а также снижается спрос на смартфоны. Собеседник РИА Новости предположил, что в ближайшие месяцы Huawei продолжит закрывать свои магазины.

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