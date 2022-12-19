FT: DeepSeek отложил выпуск новой модели из-за проблем с чипами Huawei

Китайские специалисты планируют выпустить R2 в ближайшее время.

Китайская компания DeepSeek, которая занимается разработкой искусственного интеллекта, отложила выпуск новой модели собственного чат-бота из-за недостаточной совместимости заявленной технологии с чипами от компании Huawei. Соответствующее заявление сделали британские журналисты из издания Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

В СМИ указали, что власти в Пекине рекомендовали компании DeepSeek использовать отечественные процессоры Ascend от технологической корпорации Huawei вместо американских аналогов от компании Nvidia. Однако при разработке новой модели R2 специалисты из DeepSeek столкнулись с некоторыми сложностями. Эти проблемы вынудили сотрудников отказаться от использования в обучении китайских чипов и перейти на использование процессоров Nvidia. Осведомленные источники СМИ указали, что улучшение чипов Huawei для их использования в обучении нейросети продолжается. Сейчас эти объекты применяются только ради генерации ответов чат-ботом. В Китае не исключают, что модель R2 может быть выпущена в ближайшие недели.

Напомним, что новостное агентство The Bloomberg уведомило общественность, что правительство КНР разослало ряду местных компаний уведомления с призывом отказаться от применения микрочипов H20 американской компании Nvidia из-за опасений в том, что западные чипы могут отслеживать местоположение и удаленно отключаться.

