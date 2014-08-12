Эксперт рассказал, какие задачи можно выполнить в офисе с помощью нейросетей

Современный искусственный интеллект способен решать широкий спектр задач: написание текста, ответы на вопросы, проведение аналитики, создание изображений и программного кода, обработка больших объемов данных, систематизация материалов и многое другое.

Руководитель сервиса "Нейроэксперт" в Яндексе Филипп Панфилов объяснил "Вечернему Петербургу", какие типы нейросетей полезны для повседневной офисной работы.

Современный искусственный интеллект способен решать широкий спектр задач: написание текста, ответы на вопросы, проведение аналитики, создание изображений и программного кода, обработка больших объемов данных, систематизация материалов и многое другое.

Если вы сомневаетесь, с какого аспекта начать освоение нейросетей, подумайте, какие повседневные задачи занимают у вас больше всего времени или вызывают наименьшее удовольствие. Например, делегируйте нейросети составление черновых вариантов писем клиентам, обработку данных, поиск нужной информации в корпоративных документах, оформление файлов по шаблону, разработку креативных идей, преобразование разрозненных записей совещаний в согласованные планы действий. Нейросеть способна подготовить речь для выступления, сформулировать идеи для мозгового штурма, разработать аргументы для переговоров с клиентами или провести проверку длинного текста на предмет ошибок.

Особенности взаимодействия с нейросетевыми инструментами

Передача заданий нейросети ничем не отличается от общения с людьми. Важную роль играет точное формулирование задания и предоставление качественного контекста, необходимого для эффективного выполнения задачи.

Например, если вы хотите подготовиться к встрече с клиентом, обязательно укажите профиль заказчика и достигнутые договорённости. Когда создаёте письмо, укажите адресата и цель послания, приложите шаблон письма или определённую структуру, которую нужно соблюдать. При подготовке к мозговому штурму подробно изложите тему и представьте пример идеального результата. Качество вашей работы зависит от количества доступной нейросети информации, будь то ваши персональные файлы, документы, веб-сайты или внутренняя база знаний компании.

Выбор подходящего инструмента

Для решения большинства рабочих задач используются универсальные нейросетевые ассистенты вроде DeepSeek, отечественной Алисы, ChatGPT и других подобных сервисов. Они удобны для быстрого поиска информации онлайн, генерации идей, анализа общих данных и подготовки текстов.

Если ваша работа требует точного результата на основе собственных данных компании или специфичной информации, предпочтительнее выбирать специализированные инструменты, такие как российская платформа "Нейроэксперт" или иностранный аналог NotebookML. Подобные сервисы сочетают способность обработки внешних источников данных и выполнение конкретных запросов пользователей. Эти системы работают с разнообразными форматами файлов, позволяют извлекать знания из внутренних баз данных и предлагают точные ответы без фантазирования фактов, которое иногда проявляется у массовых чат-ботов.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)