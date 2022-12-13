Huawei представил новый смартфон Enjoy 60X

Модель получила 512 ГБ встроенной памяти.

Компания Huawei представил новую версию смартфона Enjoy 60X для китайского рынка.

Модель получила 512 ГБ встроенной памяти. Ранее были доступны версии 128 ГБ и 256 ГБ. Смартфон оснащен IPS-экраном диагональю 6,95 дюйма и частотой обновления картинки 90 Гц. Его работу поддерживает процессор Qualcomm Snapdragon 680.

Основная камера состоит из объективов на 50 и 2 Мп. Фронтальная камера делает снимки разрешением 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч. Enjoy 60X в максимальной версии оценивается в 330 долларов.

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Видео: YouTube / Huawei Uptades