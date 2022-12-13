Google представила складной смартфон Pixel Fold

Модель выйдет на рынок 27 июня.

Компания Google в рамках ежегодной конференции представила свой первый складной смартфон Pixel Fold.

Модель оснащена внешним экраном на 5,8 дюйма и внутренней диагональю 7,8 дюйма. OLED-дисплей получил частоту обновления изображения 120 Гц. Pixel Fold работает на базе процессора Google Tensor G2. Основная камера состоит из объективов на 48, 10,8 и 10,8 Мп. Фронтальная камера делает снимки разрешением 9,5 Мп с внешей стороны и 8 Мп с внутренней стороны. Емкость аккумулятора составляет 4821 мАч.

Pixel Fold выйдет на рынок 27 июня. Его минимальная стоимость составит 1800 долларов. Всего будут доступны две модели: 12/256 ГБ и 12/512 ГБ.

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