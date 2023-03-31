Redmi представила смартфон Note 12 в стиле фильмов о Гарри Поттере

Модель будет продаваться в коробке, оформленной в стиле франшизы о мире волшебства.

Компания Redmi представила смартфон Redmi Note 12 Turbo, выполненный в стиле фильмов о Гарри Поттере. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Модель будет продаваться в коробке, оформленной в стиле франшизы о мире волшебства. Вместе со смартфоном в комплект войдут модель волшебной палочки, мантия ученика школы Хогвартс и фирменные шарфы с флагами.

Смартфон оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2, экраном с диагональю 6,67 дюйма, оперативной памятью на 12 ГБ и внутренней памятью на 256 ГБ. Его стоимость оценивается в 350 долларов.

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Видео: YouTube / Tech Universus