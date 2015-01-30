В Петербурге объявили аукцион на оформление военкоматов

Комитет по законности планирует оборудовать входы в военные комиссариаты символами Российской армии. На установку конструкций готовы направить до 3,6 млн руб.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга объявил аукцион на установку красных звезд над входами в здания военных комиссариатов города.

Начальная стоимость контракта составляет 3,6 млн руб. Работы предусматривается выполнить по 19 адресам. Согласно расчетам начальной цены, стоимость одной конструкции оценивается примерно в 280 тыс. руб.

В техническом задании указано, что символ должен быть надежно закреплен над входной группой на высоте менее 5 м. Конструкция должна обладать высокой прочностью, устойчивостью к погодным условиям и соответствовать требованиям безопасности.

В качестве образца для оформления выбрана объемная красная звезда, установленная на здании военного комиссариата в Одинцово. Также отмечается, что методические рекомендации по оформлению военкоматов такими символами были разработаны руководством Ленинградского военного округа в январе.

Ранее петербуржцы выступили за сохранение исторического названия "Крестов".

Фото: Госзакупки