В Петербурге объявили аукцион на оформление военкоматов

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга объявил аукцион на установку красных звезд над входами в здания военных комиссариатов города.
Начальная стоимость контракта составляет 3,6 млн руб. Работы предусматривается выполнить по 19 адресам. Согласно расчетам начальной цены, стоимость одной конструкции оценивается примерно в 280 тыс. руб.
В техническом задании указано, что символ должен быть надежно закреплен над входной группой на высоте менее 5 м. Конструкция должна обладать высокой прочностью, устойчивостью к погодным условиям и соответствовать требованиям безопасности.
В качестве образца для оформления выбрана объемная красная звезда, установленная на здании военного комиссариата в Одинцово. Также отмечается, что методические рекомендации по оформлению военкоматов такими символами были разработаны руководством Ленинградского военного округа в январе.
Ранее петербуржцы выступили за сохранение исторического названия "Крестов".
Фото: Госзакупки
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