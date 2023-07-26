Суд Петербурга рассмотрит дело экс-военкома Курбаныязова о крупной взятке

В Петербурге начинается процесс по делу экс-военкома.

В Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего военного комиссара Бабамурата Курбаныязова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего военного комиссара Бабамурата Курбаныязова, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Согласно данным картотеки суда, материалы дела поступили в инстанцию в конце июня. 13 июля их передали судье для дальнейшего рассмотрения. В настоящее время обвиняемый остается под стражей.

По имеющейся информации, в марте военный суд избрал Курбаныязову меру пресечения в виде заключения под стражу. В мае срок ареста был продлен. Подробности уголовного дела пока не раскрываются.

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Фото: Piter.TV