В Невском районе Петербурга возбудили дело о мошенничестве с квартирой умершего мужчины

Квартира одинокого петербуржца, скончавшегося в 2014 году, была оформлена на третьих лиц по договору купли-продажи от 2021 года. Прокуратура направила материалы в следственные органы, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Проверка прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга выявила факт мошенничества с квартирой, принадлежавшей умершему местному жителю. Как сообщили в городской прокуратуре, после смерти в 2014 году одинокого 50-летнего мужчины, не имевшего наследников, его жильё на улице Чудновского должно было перейти в собственность города как выморочное имущество. Однако недвижимость оказалась оформлена на третьих лиц.

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что основанием для регистрации права собственности стал договор купли-продажи, датированный июлем 2021 года, хотя собственник к тому моменту уже несколько лет был мёртв. Материалы проверки направили в следственные органы, где возбудили уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество".

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Фото: Piter.TV