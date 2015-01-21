После вмешательства прокуратуры Петербурга семье компенсируют расходы на лекарства для ребенка с инвалидностью

Родители девочки получат свыше 104 тыс. рублей.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга провела проверку по обращению матери шестилетней девочки с инвалидностью. Ребенок имеет право на льготное обеспечение лекарством, однако медикамент не выдавали в течение нескольких месяцев. Родители покупали препарат за свои деньги, сообщили в надзорном ведомстве 13 июля.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании средств за самостоятельное приобретение лекарства и компенсации морального вреда в размере свыше 104 тыс. рублей. Требования удовлетворены, семья получит выплаты.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургская прокуратура добивается компенсации для юноши, которого сбил водитель автомобиля Kia. Виновника ДТП привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Фото: Piter.TV