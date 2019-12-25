Прокуратура Петербурга добивается компенсации для юноши, которого сбил водитель Kia

Виновника ДТП привлекли по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению отца 14-летнего подростка. В мае прошлого года при повороте с Учительской улицы на Светлановский проспект на мальчика наехал водитель автомобиля Kia. Юноша переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сообщили в надзорном ведомстве 10 июля.

В результате аварии потерпевший получил различные травмы, ему пришлось пройти длительный курс лечения. Виновника ДТП привлекли по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального вреда в размере 400 тыс. рублей. Сейчас документ рассматривают.

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Фото: Piter.TV