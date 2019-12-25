  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Прокуратура Петербурга добивается компенсации для юноши, которого сбил водитель Kia
Сегодня, 9:50
167
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Прокуратура Петербурга добивается компенсации для юноши, которого сбил водитель Kia

0 0

Виновника ДТП привлекли по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ.

Прокуратура Калининского района Петербурга провела проверку по обращению отца 14-летнего подростка. В мае прошлого года при повороте с Учительской улицы на Светлановский проспект на мальчика наехал водитель автомобиля Kia. Юноша переходил проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сообщили в надзорном ведомстве 10 июля. 

В результате аварии потерпевший получил различные травмы, ему пришлось пройти длительный курс лечения. Виновника ДТП привлекли по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. 

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с водителя компенсации морального вреда в размере 400 тыс. рублей. Сейчас документ рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что юный байкер пострадал в ДТП в Тосненском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии