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Юный байкер пострадал в ДТП в Тосненском районе
Сегодня, 10:46
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Юный байкер пострадал в ДТП в Тосненском районе

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В результате подростка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Полицейские Тосненского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал несовершеннолетний байкер. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Предварительно, на 66-м километре трассы "Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга" 8 июля 16-летний водитель питбайка при проезде по нерегулируемому перекрестку не пропустил автомобиль FAW 46-летнего мужчины и столкнулся с ним. В результате подростка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: водитель BMW погиб после опрокидывания авто на трассе "Нарва". Двое его пассажиров доставлены в больницу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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