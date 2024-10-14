Юный байкер пострадал в ДТП в Тосненском районе

В результате подростка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Полицейские Тосненского района проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал несовершеннолетний байкер. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Предварительно, на 66-м километре трассы "Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга" 8 июля 16-летний водитель питбайка при проезде по нерегулируемому перекрестку не пропустил автомобиль FAW 46-летнего мужчины и столкнулся с ним. В результате подростка госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Все причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: водитель BMW погиб после опрокидывания авто на трассе "Нарва". Двое его пассажиров доставлены в больницу.

Фото: Piter.TV