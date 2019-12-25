В Петербурге вынесли решение по делу о гибели младенца

Вместо наказания ей назначили принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга постановил направить на принудительное лечение Анастасию Скворцову, обвинявшуюся в совершении общественно опасного деяния, предусмотренного статьей об убийстве матерью новорожденного ребенка. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд освободил женщину от уголовной ответственности и применил к ней принудительную меру медицинского характера. Она будет проходить лечение в психиатрическом стационаре общего типа. По данным следствия, трагедия произошла 8 декабря 2025 года в квартире на улице Ушинского. Следователи установили, что женщина поместила своего 2-недельного сына в таз с водой и удерживала его там, перекрыв ребенку доступ к кислороду.

Анастасию Скворцову заключили под стражу 10 декабря 2025 года. После рассмотрения материалов дела суд принял решение о применении к ней принудительного психиатрического лечения.

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Фото: Piter.tv