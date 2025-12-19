Петербуржцы выступили за сохранение исторического названия "Крестов"

Голосование проводилось открыто и привлекло внимание 12 тысяч горожан.

Жители Петербурга высказались за сохранение традиционного имени "Кресты" для бывшего следственного изолятора, который планируется преобразовать в культурно-развлекательное пространство. Об этом проинформировал представитель группы компаний "КВС", выигравшей право на реализацию проекта.

Голосование проводилось открыто и привлекло внимание 12 тысяч горожан. Большинство из них (71% или 8730 человек) выступили за традиционное название "Кресты". Другие предложенные варианты — "Питерский централ", "18.92", "XX / Иксы", "Белые ночи", "Пространство №1" и "XXI век" — собрали гораздо меньше голосов.

По замыслу инициаторов проекта, территория бывших Крестов превратится в современную площадку культуры и отдыха. Там появятся музей истории тюрьмы, гостиничный комплекс, ресторанная улица, художественная галерея и зоны для общественного пользования.

Комплекс включает участок земли размером 3,9 га и строения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров. В конце 2024 года объект выставлялся на продажу через государственный аукцион и был приобретен группой компаний "КВС" за 1,136 миллиарда рублей. Стоимость реновации оценивается не менее чем в 10 миллиардов рублей.

Одним из важных аспектов обновления станет передача храма Александра Невского Русско-православной церкви. До реализации планов специалистам предстоит провести подробное изучение исторических особенностей строений.

Фото: пресс-служба ГК "КВС"