Вторую западную казарму Кронштадта снова выставили на торги со скидкой 24%

Объект является памятником культурного наследия федерального значения и требует реставрации.

В Кронштадте объявлен конкурс по продаже комплекса Второй западной оборонительной казармы. Начальная цена лота, установленная институтом развития "ДОМ.РФ", снижена на 24% и составляет 355,72 млн рублей, пишет "Деловой Петербург".

Победитель торгов получит не только здание площадью 24,9 тыс. кв. м, но и право аренды прилегающего земельного участка размером 3,97 га. Объект является памятником культурного наследия федерального значения и требует реставрации. На восстановление здания инвестору отводится семь лет.

Для реализации проекта предусмотрено льготное кредитование с базовой ставкой 9% годовых. При редевелопменте под гостиницу категории не менее "три звезды" ставка упадет до 6% годовых. Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 24 августа, сами торги состоятся 28 августа.

Здание на улице Зосимова, 3 было построено в 1826–1828 годах как часть Центральной ограды Кронштадтской крепости после наводнения 1824 года. Изначально одноэтажное сооружение позже обзавелось вторым этажом (1903 год) и третьим (начало 1980-х). Долгое время здесь располагалась 42-я мореходная школа специалистов ВМФ.

Ранее мы сообщили о том, что "Литфонд" выставил на торги раритеты из частных петербургских коллекций.

Фото: ДОМ.РФ