"Литфонд" выставил на торги раритеты из частных петербургских коллекций

Главным украшением аукциона станет золотой знак ордена Святого Георгия 1-й степени со стартовой ценой 2,5 млн рублей.

Аукционный дом "Литфонд" анонсировал торги, которые пройдут 18 июля. На продажу будут выставлены произведения живописи и графики, предметы декоративно-прикладного искусства, а также военные и исторические артефакты из частных петербургских собраний.

Главным украшением аукциона станет золотой знак ордена Святого Георгия 1-й степени со стартовой ценой 2,5 млн рублей. Как уточняют организаторы, награда была изготовлена в Петербурге в 1869 году специально для установки на Георгиевские навершия образца 1867–1875 годов (всего до революции их было выпущено около сотни). В "Литфонде" подчеркивают, что подобные знаки являются исключительными музейными раритетами высочайшей исторической значимости.

Помимо главной награды, коллекционерам предложат еще несколько дорогостоящих лотов, например, мастичная конная скульптура Павла I (работа Андрея Розанова, выпускника Мухинского училища) из серии "Правители России", выполненная в 1996 году с имитацией бронзы. Его оценили в 1 млн рублей.

Также на торги выставлена акварель Великой княгини Ольги Александровны Романовой "Зима" (1920–1930-е годы). К картине прилагается уникальный архивный провенанс: аукционный билет с печатью Союза георгиевских кавалеров и письмо о том, как работа разыгрывалась в 1967 году на пасхальной встрече Гвардейского Объединения в Париже. С момента старта в 1 рубль стоимость акварели уже выросла до 600 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что автограф Волошина и первое издание "Евгения Онегина" выставили на торги.

Фото: Аукционный дом "Литфонд"