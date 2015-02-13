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В России представили iPhone 14 Pro Max за 31,5 млн рублей

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Всего в продажу выйдут три устройства.

Российский производитель премиум-аксессуаров Caviar представил самую дорогую версию iPhone 14 Pro Max под названием Diamond Snowflake.

Модель оснащена корпусом из белого золота и 511 бриллиантов, размещенных в задней. Разработчики использовали колье Snowflake от Graff, чтобы создать оболочку для смартфона. В оформлении iPhone 14 Pro Max использовались бриллианты разных размеров.

Caviar представит три устройства. Версия на 128 ГБ обойдется в 31 490 000 рублей. Версия на 1 ТБ оценивается в 31 590 000 рублей.

Ранее Apple выпустила операционную систему iOS 16.

Видео: YouTube / Caviar iPhone

Теги: iphone 14, презентация, россия, смартфон
Категории: Лента новостей, Новости России,

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