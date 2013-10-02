Apple выпустила операционную систему iOS 16

Она также доступна для пользователей из России.

Компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 16. Ее могут скачать все пользователи устройств американского бренда. Система iOS 16 также доступна для пользователей из России.

Новую ОС представили на летней презентации Apple в июне. Основные изменения произошли у экрана блокировки. Теперь пользователи устройств Apple смогут выбирать дизайн часов, цветовую гамму главного экрана и новые анимированные виджеты. Кроме того, уведомления в iOS 16 будут "выплывать" в нижней части экрана.

Ранее глава Минпромторга заявил, что iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту.

Видео: YouTube / Apple