Глава Минпромторга: iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту

Денис Мантуров сообщил, что россияне смогут купить гаджет.

Глава российского министерства по промышленности и торговле Денис Мантуров рассказал о том, что новый смартфон iPhone 14 будут поставлять в страну по параллельному импорту. В интервью журналистам "РИА Новостей" чиновник отметил, что граждане РФ получат возможность приобрести технологическую новинку. При этом в профильном ведомстве планируют продлить механизм параллельного импорта на следующий год.

Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны - пожалуйста. Такая возможность будет. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Накануне американская компания Apple представила базовые модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенным экраном. В них заявлены новые возможности в плане камеры, цветопередачи, фокусировки, стабилизации во время съемки. При этом гаджеты доступны в пяти цветах.

Мантуров заявил, что коммерческие поставки нового отечественного самолета МС-21 начнутся с 2025 года.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости