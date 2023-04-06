Новые бренды одежды из-за границы покидают петербургский рынок

В частности, теперь недоступны торговые точки турецких Damat Tween, Ketroy и эстонского BonBon Lingerie.

Магазины иностранных брендов одежды, которые заработали в Петербурге после 2022 года, начали закрываться. Об этом 4 сентября пишет "Ъ-СПб".

В частности, теперь недоступны торговые точки турецких Damat Tween, Ketroy и эстонского BonBon Lingerie. Второй из них мог закрыть свой бутик на Невском проспекте из-за активного ремонта фасадов в центральной части города. Это привело к сокращению трафика в локации.

В целом, российский покупатель не привык покупать продукцию в магазинах малоизвестных брендов, отметила директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева. А тем временем новым операторам крайне непросто развивать бизнес, добавил генеральный директор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров.

Ранее на Piter.TV: на петербургский рынок зашли семь новых брендов одежды.

Фото: пресс-служба Смольного (носит иллюстративный характер)