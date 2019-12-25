На рынок РФ могут выйти восемь международных брендов

Шураева не стала уточнять, какие именно бренды появятся в стране.

В 2026 году на российский рынок могут выйти восемь международных брендов. Об этом рассказала журналистам руководитель направления торговой и гостиничной аналитики IBC Real Estate Валерия Шураева.

По ее прогнозам, эти международные бренды заявят о намерениях выйти на рынок России. При этом Шураева не стала уточнять, какие именно бренды появятся в стране.

Также Шураева отметила, что в период с 2023-го по 2026 год на российский рынок вышли 60 международных брендов, которые занимают 127 тысяч квадратных метров. Некоторые из них закрылись в связи с тем, что не вкладывались в рекламные кампании и вели сомнительную ценовую политику.

Фото: pxhere.com