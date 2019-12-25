Песков уверен в возвращении иностранных брендов

В Кремле рассказали о том, что любая экономика ждет иностранные инвестиции.

Западные бренды непременно будут возвращаться на российский внутренний рынок. Соответствующее заявление журналистам из "НЬЮМ ТАСС" сделал официальный представитель администрации президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что этот процесс будет происходить по мере того, как будет ослабевать политизированное давление со стороны национальных правительств из недружественных России государств. По мнению специалиста, любая экономическая система заинтересована в зарубежных вкладах и многообразии товаров. Это позволит дать потребителям лучшее качество за меньшие денежные средства. В Кремле добавили, что в конкретном случае важно помнить именно о гражданах, а не об иностранном бизнесе.

Со временем, конечно, вернутся. И вот это политизированное давление на бизнес, в ущерб интересам этого бизнеса, конечно же, отойдет в сторону. И компании поспешат сюда возвращаться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что бренды вернутся в Россию, и их будет по-прежнему много. Однако в будущем этим компаниям выдерживать конкуренцию с отечественными брендами, но и российских предпринимателей ситуация будет стимулировать для развития.

Фото: YouTube / Sky News