Песков: Макрон и Мерц не делали попыток связаться с Путиным напрямую

В Кремле отметили, что в Европе образовалось два лагеря.

Президент Франции Эммануэль Макрон и ФРГ Фридрих Мерц не предпринимали попыток прямого контакта с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали призыв президента Литвы Гитанаса Науседы к европейским политикам перестать "стучать в дверь Кремля", поскольку считает, что это ослабляет позиции Европы. Песков отметил, что в Европе образовалось два лагеря. Он подчеркнул, что некоторые страны призывают к диалогу с Москвой, и это созвучно подходу российских властей. Также Песков прокомментировал новости о попытках Макрона и Мерца вести переговоры.

Ни Мерц, ни Макрон не предпринимают попыток, здесь особо попыток-то не нужно принимать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК