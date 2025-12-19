В Кремле прокомментировали визиты вице-президента США в Армению и Азербайджан.

Страны Южного Кавказа вправе выстраивать отношения с другими странами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали визиты вице-президента США Джей Ди Вэнса в Армению (9 февраля) и Азербайджан (10 февраля). Песков отметил, что обе страны являются суверенными государствами с суверенным правом выстраивать двухсторонние отношения. Он также напомнил, что у Москвы с Ереваном и Баку есть огромный комплекс двусторонних отношений, которые распространяются на все возможные области.

Мы намерены дальше развивать с нашими партнерами эти наши отношения так, чтобы они представляли собой выгодное дело не только для нас, но и для них. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Кремле высказались о замедлении Telegram.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК