В Кремле высказались о замедлении Telegram

Дмитрий Песков рассказал о работе Роскомнадзора по обеспечению требований законодательства России.

В Москве высказались о замедлении мессенджера Telegram. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 11 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля уточнил, что Роскомнадзор применяет меры по замедлению онлайн-рескрса в соответствии с законодательством страны. Эксперт переадресовал вопрос корреспондентов о влиянии замедления мессенджера на связь в зоне специальной военной операции к пресс-службе министерства по обороне. Он выразил сомнение в том, что фронтовые контакты обеспечивается за счет работы Telegram.

Есть закон, который нужно выполнять. И Роскомнадзор как раз несет ответственность за то, чтобы компании, оказывающие услуги в данной сфере, выполняли соответствующее законодательство. Мы знаем, что ведутся контакты с руководством Telegram, однако если реакции не следует, то РКН принимает меры в соответствии с законодательством. Здесь можно только выразить сожаление. В этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что 10 февраля общественности стало известно, что Таганский районный суд Москвы зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении приложения Telegram. По каждому из них мессенджеру грозит штраф в размере до восьми миллионов рублей. Поводом для составления семи таких протоколов послужило неисполнение владельцем онлайн-сервиса обязанности по удалению запрещенной информации. Заявление инстанция рассмотрит в феврале и марте текущего года. Также еще один протокол связан с повторным неисполнением владельцем мессенджера обязанностей по мониторингу и ограничению доступа пользователей к запрещенном контенту. Два протокола назначены к рассмотрению в суде на 11 февраля.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ