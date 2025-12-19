Пока что рано говорить о якобы намерениях лидера киевского режима Владимира Зеленского провести президентские выборы или референдум на украинской территории. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 11 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля уточнил, что сейчас речь идет исключительно об обмене подобными сообщениями через прессу со стороны неких источников. Однако властям страны важно следить за такими медиапотоками, но при этом ориентироваться на первоисточники.

Пока рано об этом рассуждать. Мы фактически имеем обмен такими сообщениями через прессу со стороны неких источников. Источник заявил, что, дескать, началась подготовка к выборам, потом источник также из администрации, из офиса киевского режима, заявил, что это не так, опроверг эту информацию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ