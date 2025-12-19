Песков оценил слова Макрона о необходимости наладить отношения с Россией

В Кремле подтвердили, что контакты между Москвой и Парижем были.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости наладить отношения с Россией. Об этом он заявил журналистам.

Ранее французский лидер заявил, что сейчас ведутся обсуждения на техническом уровне для подготовки к его контактам с президентом России Владимиром Путиным. Песков подтвердил, что контакты между Москвой и Парижем были. Он добавил, что эти контакты при необходимости помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне.

Нам импонируют такие заявления Макрона. Мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

