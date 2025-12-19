В Кремле отметили, что вдаваться в детали переговоров РФ и США не хотят.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что такое дух Анкориджа. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков отметил, что под "духом Анкориджа" имеется ввиду набор пониманий, достигнутых во время переговоров РФ и США на Аляске. Он подчеркнул, что после этого "назрела необходимость проведения встречи в верхах".

Вдаваться в детали мы не хотим. По-прежнему убеждены, что в интересах дела вести эти разговоры в закрытом режиме, не заниматься какой-то публичной, мегафонной дипломатией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Также Песков заявил, что эти "понимания", которые были достигнуты в Анкоридже, способны сдвинуть процесс урегулирования и "позволить выйти на прорыв".

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК