В Кремле оценили проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле подчеркнули, что переговоры между представителями России, Украины и США длились два дня. Напомним, что новый раунд переговоров начался 4 февраля. Песков оценил проведенную в рамках переговоров в Абу-Даби работу как конструктивную и одновременно очень сложную.

Она будет продолжена. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, первый раунд переговоров с участием делегаций России, Украины и США прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.

Ранее Песков ответил на вопрос о возможном визите советника Макрона в Москву.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК