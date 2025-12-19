Песков ответил на вопрос о возможном визите советника Макрона в Москву

Он подчеркнул, что французские источники очень любят "сливать" какую-то информацию.

Пресс-сектераь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном визите советника президента Франции Эммануэля Макрона в Москву. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле отреагировали на новость о том, что дипломатический советник французского лидера Эммануэль Бонн якобы прибыл 3 февраля в Москву и проводил контакты с представителями России. Песков отметил, что Кремль не будет ни опровергать, ни подтверждать данную публикацию в СМИ. Он подчеркнул, что французские источники очень любят "сливать" какую-то информацию.

Мы также знаем, что Елисейский дворец не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию. Вот из чувства солидарности мы тоже не будем это ни подтверждать, ни опровергать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

