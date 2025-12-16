Украинский дрон ударил по пожарной машине в Сватово.

Вооруженные силы Украины продолжают терроризировать российское мирное население. Дрон атаковал автомобиль МЧС в городе Сватово в Луганской Народной Республике, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Вечером 10 июня в результате атаки вражеского БПЛА в городе Сватово произошло возгорание. К месту отправилась группа спасателей.

Когда они начали тушить объект, украинские боевики совершили повторную атаку на автоцистерну. Уточняется, что в результате обстрела автомобиль получил осколочные повреждения, осколками посечены кабина и кузовные детали.

Сотрудники МЧС успели отойти в укрытие и не пострадали. В зоне спецоперации все чаще фиксируют тактику "двойного удара", когда вторую атаку ВСУ наносят спустя короткое время после первой, чтобы поразить медиков или спасателей.

Ранее два человека были ранены при ударе ВСУ по торговому центру и АЗС в Брянской области.

Фото: ГУ МЧС России по ЛНР