Один из задержанных за госизмену в ЛНР служил в МВД республики

На допросе мужчины рассказали о том, какие задания им поручали кураторы.

Один из задержанных по подозрению в государственной измене жителей Луганской народной республики (ЛНР признался) российским силовикам о том, что он лично передавал спецслужбам киевского режима сведения о личном составе территориального отделения правоохранительных органов в городе Луганске. За такую противоправную работу злоумышленники получали материальное поощрение на банковскую карту.

Уже будучи в Луганске, со мной при помощи мессенджеров связался сотрудник разведки Украины и предложил сотрудничать с ними. В 2023 году я поступил на службу в МВД по ЛНР и по заданию сотрудника разведки Украины передал информацию о деятельности данного министерства, а также о личном составе, который проходит службу в данном министерстве. допрос одного из задержанных мужчи

Фигурант расследования пояснил, что денежные средств ему перечислял сотрудник разведывательной службы Украины на банковскую карту "в среднем где-то один раз в один-полтора месяца".

ФСБ задержала трех жителей ЛНР за сотрудничество с Киевом.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России