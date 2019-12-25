На петербургский рынок зашли семь новых брендов одежды

Российские марки чаще всего арендовали помещения на Большом проспекте Петроградской стороны.

В Северной столице появилось семь новых брендов одежды. Как пишет РБК Петербург, за первое полугодие 2024 года было открыто 24 соответствующих магазина.

Российские марки чаще всего арендовали помещения на Большом проспекте Петроградской стороны: Scandale Maniere, Estego, Latrika, Mart Store и Volchikhina&Beliaeva.

Из зарубежных брендов появились fashion-бренды Eleventy (Италия) и Ketroy (Турция), из отечественных - In Trend, macrocosm, Suborbia и Le Journal Intime. Также в городе открылся магазин предметов декора интерьера - "Дом фарфора".

Ранее мы сообщили о том, что Петербург вошел в топ городов с самым вкусным мороженым.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)