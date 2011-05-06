Петербург вошел в топ городов с самым вкусным мороженым

На втором месте оказалась Москва с 22% голосов.

В понедельник, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого. Специалисты провели опрос в социальных сетях, чтобы выяснить, в каком городе можно попробовать самое вкусное мороженое. Первое место занял Краснодар и Краснодарский край. 29% респондентов уверены, что самое вкусное мороженое именно там, сообщает пресс-служба ТВИЛ.

На втором месте оказалась Москва с 22% голосов. В этом городе представлено множество различных сортов и брендов сладкого десерта.

Третье место занял Петербург, за который проголосовал 21% участников опроса. В Петербурге также можно найти необычное мороженое — молекулярное, жареное, сырное, вегетарианское.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал вторым в рейтинге социально-экономического развития регионов РФ.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)