Петербург стал вторым в рейтинге социально-экономического развития регионов РФ

Первое место заняла Москва.

По итогам социально-экономического рейтинга регионов России, который был подготовлен "РИА Рейтинг", Петербург оказался на втором месте.

При расчёте специалисты принимали во внимание такие параметры, как объём выпускаемых товаров и услуг на одного жителя, доходность бюджета, состояние социальной сферы, включая соотношение доходов граждан к стоимости потребительской корзины, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни и другие факторы.

Первое место в рейтинге заняла Москва (94 балла), следом идут Петербург (89 баллов) и Республика Татарстан (82,9 балла). На последних строчках оказались Республика Тыва (14,9 балла), Еврейская автономная область (16 баллов) и Ингушетия (17,9 балла).

Ранее мы сообщили о том, что названы самые медийные политики Петербурга.

Фото: Piter.TV